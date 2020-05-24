民進黨地方黨公職選舉24日登場，屏東縣黨部主委由爭取連任的現任主委許展維，二度對上前縣議員盧同恊，最終結果許展維再次擊敗對手，順利連任。由於屏東縣長潘孟安將2任屆滿，主委攸關下屆縣長及地方民意代表提名權，各陣營都非常重視。

選舉初步結果許展維以7293票對上盧同恊4676票，2617票差距勝出，不過正確數定仍待最後確定。同樣出身萬丹鄉的兩人，上次主委選舉就已以上演「萬丹內戰」，最終許展維以5935票險勝盧同恊5497票，差距僅438票，這次許展維票數明顯大躍進。

由於屏東縣長潘孟安2任將屆滿，主委對於有意角逐縣長大位的陣營格外重要，因此都希望支持對象能贏得此役。地方人士指出，此次選舉屏東地方派系均未強力發聲力挺誰，但私底下「縣長派」較支持許展維，「非縣長派」較支持盧同恊。

目前傳出有意角逐下屆縣長寶座者包括現任立委蘇震清、鍾佳濱、周春米。地方人士表示，蘇震清7年前曾與潘孟安黨內初選，最終敗下陣來，之後努力經營地方，布局下屆縣長已久，此次被視為「非縣長派」盧同恊的最大支持者。

力挺鍾佳濱的前縣長曹啟鴻此次雖支持盧同恊，但鍾佳濱本人並未明顯表態，雙方都交好，希望未來爭取最大支持。地方傳言潘孟安最屬意周春米接棒，此次雖然許展維順利連任，但周春米地方經營較晚也較弱，即使有了助力仍需加倍努力。

(中時 )