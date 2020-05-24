民進黨南投縣黨部黨職改選24日順利完成，由不分區立委羅美玲以1717高票拿下寶座，順利出線主委職務。

民進黨南投縣黨部指出，南投縣有投票權黨員為3189人，黨職參選狀況為縣黨部主委應選1人，由草屯鎮民代表簡百聰、立委羅美玲、水里鄉長陳癸佑3人角逐。

黨職改選結果於晚間陸續揭曉，羅美玲以1717高票贏得主委寶座，簡百聰為471票、陳癸佑為179票；正確票數仍以縣黨部最後核定結果為準。

(中時 )