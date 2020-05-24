民進黨南投縣黨部主委 由立委羅美玲出線 18:412020/05/24 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不分區立委羅美玲以1717高票拿下主委寶座。（摘自羅美玲臉書／陳淑娥南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨南投縣黨部黨職改選24日順利完成，由不分區立委羅美玲以1717高票拿下寶座，順利出線主委職務。 民進黨南投縣黨部指出，南投縣有投票權黨員為3189人，黨職參選狀況為縣黨部主委應選1人，由草屯鎮民代表簡百聰、立委羅美玲、水里鄉長陳癸佑3人角逐。 黨職改選結果於晚間陸續揭曉，羅美玲以1717高票贏得主委寶座，簡百聰為471票、陳癸佑為179票；正確票數仍以縣黨部最後核定結果為準。 (中時 ) #縣黨部 #主委 #南投縣 #黨職 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 柴油車排放黑煙 南投縣環保局行動檢測、定點服務 18:142020/05/20 生活 民進黨職選舉明登場 彰、高等地主委競爭激烈 15:512020/05/23 政治 民進黨雲林縣黨部主委三搶一 牽動未來縣長人選 22:292020/05/23 政治 民進黨黨職今改選 派系相爭 殺紅眼 04:102020/05/24 政治要聞 公部門暑期工讀 南投縣直播抽籤 04:102020/05/24 地方新聞 民進黨黨職選舉 賴清德台南排隊投票 10:032020/05/24 政治 民進黨地方黨部主委改選 當選名單一次看 16:212020/05/24 政治 民進黨澎湖縣黨部主委盧長在同額連任 17:492020/05/24 社會 民進黨屏東縣黨部主委選舉 現任主委許展維順利連任 18:372020/05/24 政治 政治熱門新聞 高雄淹水韓國瑜慘了？粉專一張圖嗆爆陳菊 - 政治 罷韓倒數 羅智強驚爆：很多高雄挺韓者竟不知一件事 - 政治 韓國瑜這段話 網友全哭了：忌妒高雄人有這麼好的市長 - 政治 清淤當真有用？高雄人直擊必淹點大爆真相 - 政治 罷韓會過嗎？挺韓網6字答案 數千韓粉大讚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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