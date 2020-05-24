印度發生一起恐怖性侵案，一名51歲男子疑似是「戀屍癖」，竟趁著夜深人靜時盜走一14歲女孩的屍體，甚至對屍體進行「姦屍」行為！
根據《Hindustan Times》報導，這起事件發生在阿薩姆邦，14歲的少女因為不明原因猝死，家人在她過世不久就進行下葬，沒想到卻發現，這名51歲的男子半夜偷偷摸摸前往盜墓，誇張ˇ呃是男子居然是將少女遺體直接抱走。
村民事後立刻分頭尋找這名男子蹤影，就在18日下午，他們在一處樹叢內發現這名男子，過讓他們大感驚訝的是，這名男子居然對著屍體進行性侵行為，當下立刻報警處理。
經警方調查證實，這名男子並非「戀屍癖」，他曾有過兩段婚姻，2018年甚至被前妻指控家暴，定罪之後曾在監獄服刑，因為新冠肺炎疫情關係，最近才提早獲釋。這名男子事後也強調，自己患有精神疾病，所以才會做出這樣的行徑，事後也證實他曾有精神病史的紀錄，針對這起離奇的性侵案，警方在家屬認同下再次對少女驗屍，試圖澄清這名少女的「清白」。
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(中時電子報)
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