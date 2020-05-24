EASY SHOP鳳山青年店翻轉為網美風，吸引民眾目光。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

EASY SHOP鳳山青年-全新2.0虛實概念店。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

擁有百間門市的台灣國民內衣店「EASY SHOP」，近期將高雄鳳山青年門市營造為網美風，並引進3大網路發燒品牌，成功虛實整合，並利用不同道具打造出獨一無二風格，更特別的是，還成為全台首家可「露營」的內衣店，話題性十足，期待吸引年輕人走進門市消費。

3大網路發燒品牌包括潮流個性隨性內衣「Banana Pie」、夢幻甜美公主內衣「珍奶」、 運動休閒內衣「RUN」上市，在網路造成話題後，再回到門市。新商品在門市的上市曝光也突破了以往的方式，將門市改造成為嶄新網美風拍照打卡名店。

Banana Pie香蕉派，品牌近期在90後年輕女性族群中引起相當高的話題，主張17歲的女生要的是接地氣的美，不需要裝飾，因為自己就是流行，簡單就是獨特。該系列商品以無鋼圈內衣為主，延伸品項包含背心、小可愛與短褲等，非常符合現今時下每個年輕女生有個性與活力的生活的需求與樣貌。

「珍奶jennai」為一群愛喝珍珠奶茶的少女們所創立新公主品牌，以夢幻的蕾絲與色彩搭配可愛的剪裁設計全系列內衣，全系列商品都取自飲料名稱，用繽紛奶茶、夢幻氣泡飲、特調雞尾酒去傳達少女們夢想中的繽紛甜美的夢幻世界。提供小下圍大罩杯的尺寸選擇，下圍最小到65罩杯最小到A，不管妳是波霸還是珍珠都都可挑選到適合的內衣。

EASY SHOP旗下品牌Run的品牌精神就是「運動生活化」，女力已成為全世界延燒的熱潮，從事運動或參與運動的女性日益增加。Run運動內衣，透過專業版型設計與吸濕排和專業彈性材質選擇，全面包覆支撐胸部不晃動拉扯，降低流汗的黏膩不舒服，讓運動更安心自在，非常適合喜歡運動的女性朋友。

EASY SHOP「鳳山青年店」正式進駐全新三大網路發燒品牌，店內整體風格大改造，把戶外草地搬進室內，在內衣店內打造可以野餐露營的夢幻場景，吸引10位人氣網紅聚會拍照拍不停，店長也華麗變身超正網紅美少女成為店內最美的風景。

5月16日~5月24日，更同步展出正修科技大學攝影社的攝街作品展。民眾只要在5月23日~5月24日兩天來店跳珍奶舞就送高雄知名飲品的珍奶一杯，數量有限送完為止。

(中時 )