婆婆希望陳若儀不要穿短褲。(圖／翻攝自微博)

林志穎近日帶著媽媽和老婆陳若儀參加陸綜《婆婆和媽媽》，陳若儀難得在螢光幕前露面，並透露10多年來飽受輿論攻擊，酸她長得醜、暴牙，憑什麼嫁給林志穎？讓她淚崩坦言當「林志穎老婆」壓力很大，不過除了談婚姻，她和婆婆的對話也引起熱議。

陳若儀和林志穎到婆婆家慶祝母親節，婆婆注意到她穿破洞牛仔褲，就問：「拉鍊怎麼不拉好？」陳若儀解釋那是設計，但後來在飯桌上，婆婆又再問：「妳要不要換一下？」但因為自己沒有帶其他正式的衣服，婆婆嚴肅說：「來我們家裡還是不要穿這個短褲，不禮貌。」

一番話引起網友熱議，認為婆婆觀念太傳統，自己也穿低領上衣，卻不讓媳婦穿破褲，「管得太多了吧」、「女孩子想穿什麼就穿什麼，而且短褲也不是很過分吧」，但有人緩頰「長輩和年輕人思想本來就不一樣，無須過度反應」。

其實，林志穎也說到，媽媽其實很開明，但還是有些傳統觀念，陳若儀也說婆婆很介意她的穿著，不喜歡她穿「暴露太多肉」的衣褲，陳若儀也坦言很擔心會在婆婆面前說錯話，或是達不到婆婆的要求。

(中時電子報)