嘉義市民進黨黨職改選，主委由同額競選的市議員黃露慧順利當選，因天氣良好，有4成近1100位黨員出來投票，而黃露慧當選後，強調接下黨部主委是一分責任，未來除輔選工作，也會加強與黨員的聯繫，著眼社會福利服務與文化美學經營，讓市黨部發揮更多的功能。

嘉義市黨部黨職選舉人數約2800人，投票人數約1100人，投票率約4成2，過程平和，除了主任委員，也順利產生5位新任全國黨代表與28位市黨代表。

(中時 )