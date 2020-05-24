民進黨嘉市黨部主委 黃露慧同額當選 19:092020/05/24 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市民進黨黨職改選，主委由同額競選的市議員黃露慧順利當選。（民進黨嘉義市黨部提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市民進黨黨職改選，主委由同額競選的市議員黃露慧順利當選，因天氣良好，有4成近1100位黨員出來投票，而黃露慧當選後，強調接下黨部主委是一分責任，未來除輔選工作，也會加強與黨員的聯繫，著眼社會福利服務與文化美學經營，讓市黨部發揮更多的功能。 嘉義市黨部黨職選舉人數約2800人，投票人數約1100人，投票率約4成2，過程平和，除了主任委員，也順利產生5位新任全國黨代表與28位市黨代表。 (中時 ) #市黨部 #當選 #主委 #嘉義市 #投票 也許您會感興趣 推薦閱讀 520嘉義市長黃敏惠送愛的禮物 免費搭電動公車有驚喜 17:322020/05/20 政治 嘉義市81對新人「2020520」登記結婚 晚上7點前可登記 18:532020/05/20 社會 嘉市低底盤電動公車 6／1上路 04:102020/05/21 地方新聞 林敏霖接重擔 「老幹新枝」團隊老中青都有 15:332020/05/21 政治 昔轟政治操作 綠拋不在籍投票修法 15:162020/05/22 政治 昨非今是 綠拋不在籍投票修法 04:102020/05/23 政治要聞 扶輪社挺嘉市除C肝 支持市府辦80場免費篩檢 15:542020/05/24 生活 民進黨地方黨部主委改選 當選名單一次看 16:212020/05/24 政治 民進黨中市黨部主委 李天生出線 16:302020/05/24 政治 民進黨屏東縣黨部主委選舉 現任主委許展維順利連任 18:372020/05/24 政治 政治熱門新聞 高雄淹水韓國瑜慘了？粉專一張圖嗆爆陳菊 - 政治 罷韓倒數 羅智強驚爆：很多高雄挺韓者竟不知一件事 - 政治 韓國瑜這段話 網友全哭了：忌妒高雄人有這麼好的市長 - 政治 清淤當真有用？高雄人直擊必淹點大爆真相 - 政治 罷韓會過嗎？挺韓網6字答案 數千韓粉大讚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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