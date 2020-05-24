國內新冠肺炎疫情轉好，憋了許久的旅遊業者摩拳擦掌等待反彈，疫情指揮中心指揮官陳時中昨日帶隊遊墾丁，替業界打強心針。為配合夏天感，陳時中特別穿著花襯衫現身，還在鏡頭前大喊：「我台灣我驕傲。」陳時中逛街所穿花襯衫爆紅，詢問度爆表，現傳出將研議聯名上市。

為配合夏天感，陳時中23日特別穿著花襯衫現身墾丁，有民眾早已守在街口，聚集在一起高喊「阿中部長讚讚讚！」、「阿中部長我愛你」。立法委員周春米特別送上木屐，陳時中當場穿起木屐，說自己高了好幾公分，隨後跟著屏東縣長潘孟安從街頭走到街尾。

陳時中、潘孟安所穿的花襯衫吸睛，引起許多民眾打爆屏東縣政府、觀光協會等電話，就是好奇想詢問出「花襯衫哪裡可以購買」，也有許多網友上網發問。陳時中這一回南下高雄，宛如又再次展現出他的「最強業配王」威力。

針對民眾與網友的狂問，恆春半島觀光產業聯盟總幹事余松華表示，將與屏東縣觀光協會聯名推出，而目前陳時中示範穿的花襯衫顏色缺貨了，尚待國外進口後，就有望聯名推出。另外，陳時中穿的木屐詢問度也很高，木屐在恆春鎮老街唯一的木屐店可以買得到。

陳時中當場穿起木屐，說自己高了好幾公分。(中時資料照/林周義／攝影)

(中時電子報)