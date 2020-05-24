民進黨縣市黨部主委改選今登場，新北市議員何博文同額參選，稍早宣布當選新主委，雖是同額競選，新北市今年投票率高達7成2，創下歷屆最高；對此何博文表示，這代表黨員對黨的向心力、凝聚力增加，加上中央執政表現優異，讓基層民眾、黨員相當認同，碰巧天氣晴朗，提高投票意願。

何博文表示，新北市在主委選舉展現團結氣勢，他接棒主委一職，也象徵青壯世代的接班，未來將秉持如臨深淵、如履薄冰的態度，扎扎實實做好黨內工作，爭取更多年輕人加入，也盼獲不同世代的黨團認同。

民進黨新北市黨部執行長李建興補充，過往投票率約6成多，今年投票率達7成2，創下歷屆最高，各投票所皆落實量測額溫、佩戴口罩等措施，下午4時陸續開票，過程順利。

此外，李建興近期將交棒新北市黨部執行長一職，由新任主委何博文決定新人選。對此何博文表示，人選還在考量、規畫中，目前尚未定案。

(中時 )