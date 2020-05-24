第一搜救消防分隊小隊長張紘溢在敬鵬大火曾6度進出火場救出打火弟兄，但6人仍不幸罹難，事後擔起火場安全訓練總教官一職，將19年救火經歷傾囊相授，呼籲兄弟保護好自己才能拯救更多民眾。（消防局提供／蔡依珍桃園傳真）

第一搜救消防分隊小隊長張紘溢在敬鵬大火曾6度進出火場救出打火弟兄，但6人仍不幸罹難，事後擔起火場安全訓練總教官一職，將19年救火經歷傾囊相授，呼籲兄弟保護好自己才能拯救更多民眾。（消防局提供／蔡依珍桃園傳真）

三民消防分隊員黃思婕曾以年紀最輕、資歷最淺榮獲全國十大傑出救護技術員，去年更自費休假組隊參加馬來西亞國際野地救護照護競賽獲得冠軍。（消防局提供／蔡依珍桃園傳真）

三民消防分隊員黃思婕曾以年紀最輕、資歷最淺榮獲全國十大傑出救護技術員，去年更自費休假組隊參加馬來西亞國際野地救護照護競賽獲得冠軍。（消防局提供／蔡依珍桃園傳真）

敬鵬大火造成6名勇消殉職，第一搜救分隊小隊長張紘溢冒險6度進出火場中，回想當時天花板不斷墜落重物、爆炸聲不絕於耳，雖然心裡害怕，但為了找到弟兄仍以血肉之軀挺進，事後擔起火場安全訓練總教官一職傾囊相授，呼籲兄弟保護好自己才能拯救更多民眾。

張紘溢從事消防工作19年，2002年在救助訓以第一名佳績畢業，即在特搜貢獻所長，執行過逾千件大小規模的災害救援，宜蘭創意遊覽車翻覆、台南維冠大樓倒塌等，都有他穿梭救援的身影，但讓他印象最深刻的，還是2年前奪走6袍澤生命的敬鵬大火。

「那是由火、煙與黑暗混合而成的地獄景觀！」張紘溢回憶永遠無法忘懷的2018年4月28日，接獲派遣支援後開了40分鐘的車抵達，沿途停滿消防車，著重裝跑進指揮所才知道同袍受困，不斷竄出的火舌和濃煙吞噬整棟廠房，他接受指令挺進火場救援，一入室時伸手不見五指，震耳欲聾的爆炸和重物墜落聲就近在咫尺，掉落的風管更壓蓋住所有水帶，又熱又暗又只能採低姿勢，增添搜尋困難。

張紘溢說，第2度入室搜救終於聽聞救命器聲響，但前方一片火海，坦言一度掙扎拉扯，擔憂從此出不來、也害怕讓身邊弟兄陷入險境，深知「生命就在火後」，在徵得3名隊員同意下，4人匍匐爬過烈焰，逾百度的高溫就在身上竄，終於在廠區深處尋獲7名弟兄，無奈其中6人已僵硬。

張紘溢說，發現呂宗郁仍有微弱氣息令人振奮，他立即分享自己氣瓶，並和3名隊員拖著呂往出口逃，4人穿過層層障礙物，距離出口約50公尺時一度面臨氣瓶用罄、體力耗竭，所幸支援人力緊急接手，「濃煙中看到消防燈束射進來，真的激動到哭了！」

事後倖存的呂宗郁打給張紘溢，感謝救命之恩，也提到自己曾受過張的特考班救助訓，努力控制呼吸待援，才可以撐到最後獲救，這經歷也激發張紘溢積極推廣救災安全技術與觀念，將19年救火經歷傾囊相授，提倡救災人員避險觀念，自保自救，希望讓憾事不再發生。

張紘溢坦言過去因裝備不夠精良，光熱輻射就燙到無法入室搶救，消防傷亡就降低，但民眾救回的比例趨近於零，隨著裝備不斷提升，救出的活口越來越多，像他就曾抱著、揹著、扛著成功從火場救出逾20人，「照以前一個都活不了！」消防因此置身更危險的地方，了解自己能耐後再挺進更加重要，不要貿然往前衝，他也提到小組中一個人不行就該撤，隊伍在火場中潰散更加危險，因此力倡救災救難救護同時要隨時觀察撤退路線或是待援避難空間，為自己爭取更多時間，特殊經歷也讓張紘溢從逾百名參賽者脫穎而出，榮獲1111人力銀行公職類最感人工作第一名。

另外曾以最年輕之姿榮獲全國十大傑出救護技術員的三民消防分隊員黃思婕，去年曾自費休假組隊參加馬來西亞國際野地救護照護競賽獲得冠軍，從事消防工作10年來執行救護勤務次數逾7000趟，送醫人數逾5400人次，執行到院前心肺功能停止患者救護案件，其中急救成功人數38人，從醫院康復存活出院人數7人，她也獲1111人力銀行消防類第一名。

(中時 )