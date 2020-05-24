代表菊系參選民進黨高雄市黨部主委的高雄市議員高閔琳24日晚間表示，恭喜趙天麟委員當選高雄市黨部主委，期待未來的民進黨高雄市黨部在趙天麟的努力下，將會帶領黨內同志持續推動黨務改革、努力重返執政、立拚議會過半，而她也必會與趙主委一起努力。

高閔琳說，感謝每一位黨員朋友，讓今天高雄黨職改選過程順利圓滿；感謝大家的高度參與，讓黨內民主繼續前進。這是一場美好的戰役，黨員同志們努力實踐民主，也努力成為民主選舉的典範。

她也指出，支持閔琳的好朋友，很抱歉讓你們失望了！閔琳的準備不足、努力不夠，無法爭取到更多認同，但這就是民主選舉的真諦。

此外，民進黨立委邱志偉也呼籲，選舉過程難免會因為支持不同人選而有齟齬，但民進黨的優良傳統就是選後大家都團結一致，不分你我共同協助民進黨往前邁進。

他說，6月6日的罷免選舉如果過關，之後還有高雄市長補選、緊接著市長與議員選舉又接踵而至，高雄市黨部主委的工作格外重要，他期許趙主委上任立刻厲兵秣馬，做好萬全的準備。

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(中時 )