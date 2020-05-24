基隆1名張姓男子前年8月開車行經七堵路段，突然向左迴轉，造成一名騎士撞上橫死，法官考量張男當場認罪，事發以來天天前往佛堂和參加法會念經，盼功德迴向給死者，開庭並攜帶100萬取得家屬諒解，判張男6個月徒刑，得易科罰金，宣告緩刑2年。

判決指出，張男在2017年8月17日晚間10時許，開車在基隆市七堵區八德路貿然迴車，造成對向的許姓騎士煞車不及發生碰撞，許姓騎士頭部外傷，四肢多處挫傷，以及硬腦膜下出血合併瀰漫性蜘蛛網下腔出血，同年9月4日傷重宣告不治。

張男事發後當場自首，坦承肇事，他向法官表示，事故發生至今很痛苦，剛好長庚醫院7樓有座佛堂，當時死者人還在加護病房急救，他每天都到佛堂念經向觀世音菩薩，希望能否將功德迴向給對方，盼他病況能好轉，並參加法會為死者立牌位超渡。

上月開庭時，張男並帶著100萬元到庭，作為賠償死者家屬的預付金，展現和解誠意，張男律師也說，200萬強制險家屬領受完畢，將來如果民事判決，被告應付款項若低於100萬元，不會請求返還，如果不足會再履行，另還有100萬元的任意險可以申請。

審判長施添寶認為，未能達成和解並非被告不積極填補被害人損失，審酌張男一時失慮，認其已深知警惕無再犯之虞，在諭知張男改正不好駕車宿昔慣性，以及人生哲理後，依過失致死判處6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

(中時 )