林語菲自超偶選秀節目第二屆脫穎而出，12年來擔任跑場歌手謀生，因歌聲輕柔且形象鮮明，邀約應接不暇，但也讓他看透人生百態，回首學生時代被脫褲遭受同儕霸凌，一度想不開，最後透過音樂找到救贖，開啟了人生另一扇窗。類似的霸凌事件層出不窮，包含鍾明軒與逝世的葉永鋕都有相同經驗，這些故事都值得我們引以為戒，別再欺侮、霸凌他人。

面對自己的中性特質，林語菲經歷過自我抗拒階段，遭受到各式各樣的霸凌，高中時應同學之邀上場打籃球，就在正要投籃之際，他的褲子、內褲被同學惡意扯掉露出下體，百位男、女同學見狀只是不斷訕笑，事後他向老師求助，不料老師回應：「他們在跟你玩啦，別想太多！」內心相當無助的他不敢告訴父母，遂關在房內聽音樂釋放情緒，他表示因為有了音樂，自己才能走到現在。

這些年來，林語菲跨性別形象跑場，辛酸過程不在話下，縱使遭受打擊卻從未放棄發片夢，在超過千場演出中積累實力，耗時3年打造首張創作專輯《勇敢綻放》，新歌〈蝕〉的歌詞靈感來自金剛經，唱道「是男也是女，非男非女，不執著形象」，講述認同、接受自己的重要性。製作人在錄音時要求飆海豚音，他前後嘗試超過10次，每回飆高音持續10秒，期間因表現不如人意，相當懊惱，最後靜下心觀想菩薩，才交出完美的成績單。林語菲新歌〈蝕〉將於6月8日在HitFM首播，專輯《勇敢綻放》7月9日發行。

林語菲穿著女神卡卡的愛牌服裝，飄出仙氣。（菲常動人音樂）

林語菲穿著女神卡卡的愛牌服裝，飄出仙氣。（菲常動人音樂）

(中時 )