民進黨黨職24日投票改選，嘉義縣黨部主委由縣議員林秀琴當選。嘉義縣黨部表示，今天天氣晴朗，黨員投票率率高達九成，縣黨部主委同額競選，林秀琴獲得3373票得票率8成7，順利當選。

縣黨部指出，嘉義縣黨員數共3889人，設置15個投開票所，第19屆全國黨員代表6席當選者，包括中埔鄉農會總幹事李碧雲、六腳鄉農會總幹事陳宥樺、縣議員許有疆、前布袋鎮永安里里長柯明珠、新港鄉民代表嚴崴駿、前縣議員林沐惠，另，第17屆縣黨員代表共當選59席。

縣黨部指出，今年67歲的林秀琴，經歷豐富，從基層新港鄉民代表一路走來，靠著熱忱和服務，獲鄉親支持與認同，地方風評不錯，不僅連任5屆縣議員，且歷任1屆議會黨團書記、2屆黨團總召，2屆縣黨部評召，目前也擔任新港奉天宮副董事長。

林秀琴說，感謝黨員支持賜票，此次主打五大政見，包括結合地方資源，招募菁英入黨；終結黨內派系，發揮1＋1大於2的效益；培訓黨政人才，促進地方黨務健全；協助地方黨務推動，落實中央政策推廣；堅守台灣民主，自由主權。她強調，未來除落實政見，也將與總統蔡英文相互配合，帶領台灣、嘉義縣繼續向前邁進，守護民主。

(中時 )