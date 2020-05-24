台南市黨部主委選舉，唱名開票過程。（程炳璋攝）

民進黨台南市投票，安平區、中西區、北區投、開票在大豐里活動中心進行。（程炳璋攝）

民進黨全台黨部主委、黨代表與市代表選舉24日同步登場，重頭戲為黨部主委競爭，台南市經過「市長派」代表潘新傳與「正國會」代表陳世輝廝殺，由潘新傳勝出，獲選新任台南市黨部主委，他強調會作黨務改革，陳世輝恭喜對手，未來會回執委職位作強力監督。

民進黨內各縣市黨部主委、黨代表與市代表3項選舉24日全台登場，其中以攸關2年後各縣市長初選提名的黨部主委選舉最受重視，民進黨台南市「可投票黨員」2萬5323票，逢24日天氣放晴，黨員平均投票率達7成。

台南市黨部主委由潘新傳對上陳世輝，兩人在選前文宣攻防激烈，被視為是台南市長黃偉哲與立委陳亭妃兩派系代表，在下屆台南市長初選前的前哨戰，最後代表市長派的潘新傳一路領先勝出。

潘新傳感謝黨員支持，他以「惜花連盆」台諺，將自己勝選歸功黃偉哲近期的8成3的高民調滿意度影響，承諾不辜負黨員期待，未來將投入黨務改革，結合百工百業，除了鞏固政治力，並將社會力延伸，讓黨更堅定。

代表陳亭妃與正國會派系的陳世輝落選，除了恭喜對手外，對選舉過程仍耿耿於懷，他在落選感言內控訴「美好與醜陋的仗已打過，這是一場既不公平，無正義並骯髒且醜陋更黑金的選舉。個人的輸贏已不重要，重建「民進黨的台灣魂」才是未來所有黨員心繫的關鍵！」

(中時 )