《夫妻的世界》第16集結局惹議。

金喜愛、朴海俊與韓素希主演韓劇《夫妻的世界》(台譯：夫婦的世界)劇情狂灑狗血不手軟，連帶讓收視狂飆，日前播出大結局，更打破《SKY Castle》(台譯：天空之城)最後一集收視23.7％，締造有線台電視劇最高收視紀錄。只是其開放式結局也讓觀眾無法接受，痛批是爛尾，對此在劇中飾演金喜愛兒子「俊英」的13歲演員全真㥠，日前也在幕後特輯親自釋疑。

《夫妻的世界》結局讓觀眾滿頭霧水，回頭求復合的渣男朴海俊，因為無法接受被金喜愛拒絕，自殺未遂，金喜愛則是忍不住內心情緒，跑去抱著朴海俊激動痛哭，令見到這一幕的兒子俊英深受打擊，離家出走１年後，門口僅出現一個模糊身影，疑似俊英回家了，全劇終。

對此，飾演俊英的全真㥠，近日也特地針對此開放式結局釋疑，他說因為俊英失去最愛的父親朴海俊與幸福，更加思念母親，因此離家出走1年後，又回到了家中。同時他也說，若自己是俊英，會求母親不要離婚。

另外，編劇朱賢近日回應結局爭議，她強調對這個結局很滿足，也不會為了迎合觀眾，輕易改變創作方向。

(中時電子報)