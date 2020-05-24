樂天桃猿本土投手「姐姐」王溢正上周因為身體狀況不佳跳過先發輪值，他坦言年紀稍大之後的確需要注意身體，不過雖然身體是歷年來最差，不過開季以來拿下4連勝卻也是生涯最佳，他笑稱要感謝隊友幫忙打分數，「愛姐姐」打線支援，大讚隊友很棒。

目前邁入35歲的王溢正坦言「身體不能開玩笑」，如今發現身體狀況隨著年齡增長而有傷痛，投球會想避開受傷的地方，反而會讓其他部位也受到影響，「投球時心情有點沉重，感覺到身體不聽我的話了。」

王溢正說，「身體問題速度也上不來，我也不是壓制力特別好，只能先顧好球質，所以都有盡量把球壓低，少投失投球，找到打者的節奏跟對手對抗。」

不過王溢正本季帳面成績非常不錯，4場先發全拿下勝投，暫居本季勝投王，自責分率3.12全聯盟第2佳，僅次兄弟洋投米蘭達。球迷發現只要王溢正上場，援護率都特別高，王溢正也有發現，「我的隊友真的很棒，可能剛好他們狀況好時都是我在投，也可能因為今年身體問題，所以投球更謹慎了。」

王溢正前3場先發，樂天桃猿分別打下15、14、16分，是目前全聯盟援護率最高的投手，因此球迷也戲稱只要王溢正上場，「愛姐姐」打線就會出動。上一場王溢正先發隊友「僅」幫他打下5分，讓他說笑說，「難得只有5分，我要離婚！」

(中時 )