這星期雖然梅雨讓全台濕答答，不過今天許多地區都放晴，2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第一循環第7輪，在台中太原球場由璉紅台體對上開季至今一勝難求的紅獅FC，璉紅台體靠著第31分鐘紅獅FC後衛嚴重失誤攻破球門，終場就靠著這顆進球1比0賞紅獅FC開季7連敗。

璉紅台體上周終止高雄市台電5連勝、氣勢正旺，但紅獅FC也很想在勝場數開胡，可惜紅獅FC後衛在開賽第31分鐘出現失誤，璉紅台體陳俊廷把握機會，輕鬆頭錘破網取得領先；佔據領先位置的璉紅台體下半場繼續對紅獅FC施壓，可惜未能追加進球擴大領先，不過紅獅FC也無法取得進球，最終璉紅台體收下勝利。

至於銘傳大學與台中FUTURO一戰，比賽前45分鐘雙方互有往來卻也在記分板上掛零，但上半場傷停補時最後階段，台中FUTURO陳庭揚在罰球區內接獲趙明修傳球後漂亮頂進，助隊帶著1比0領先進入下半場；雙方換邊再戰後加快比賽節奏，無奈攻勢都被守門員化解，最終台中FUTURO 1比0獲勝，在積分排名暫時登上第1位置。

中、北部地區賽事順利進行，南部兩場賽事則因為梅雨，延後至5月31日同場地同時間再戰。

(中時 )