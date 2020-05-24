戀動物癖又稱戀獸癖，和單純的喜歡動物不同，戀動物癖是專指以動物為性對象，在美國德拉瓦州，就發生一起男子性侵3批小馬的案件！

根據英國《太陽報》、美國《CBS》等多家媒體報導，31名歲的男子麥克里戈（Michael Riego），日前被發現在凌晨時，居然潛入圈養小馬的馬廄中，並將馬的後腿綑綁後從後方性侵，事後這些馬兒都必須送醫治療。

長相瀟灑不羈的里戈，居然對小隻馬下手性侵。（圖／CBS、New York Post）

從照片上看到，這名留著金髮、蓄著鬍渣樣貌的男子，就是犯下性侵小馬的嫌犯里戈，根據報導，馬廄的工作人員先前曾就發現有人闖入，因為綁在柱子旁的小馬都會顯得焦躁不安，甚至有捆綁受傷的痕跡，經調閱監視器後發現居然有人對馬兒有「性趣」。

當地警方接獲線報後在馬廄內埋伏，終於逮到了里戈，發現他竟將3隻小馬的後腿綁在一起，其中一隻母馬明顯遭受到嚴重性侵。警方同時經過一個月的調查，發現里戈不只性侵母馬一次，他在享樂的過程中還會脫下衣服「發洩」。

警方目前已對里戈對動物重傷害罪、入室竊盜等罪起訴，至於馬兒，經送醫由獸醫評估，所幸沒有心理與生理的大礙。

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(中時電子報)