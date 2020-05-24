大陸證監會24日在其官網回應美國國會參議院通過《外國公司問責法案》事宜。證監會指出，從法案以及美國國會有關人士的言論看，該法案的一些條文內容直接針對中國，而非基於證券監管的專業考慮，堅決反對這種將證券監管政治化的做法。

大陸證監會就美國國會參議院通過《外國公司問責法案》事宜發布答記者問。證監會指出，該法案要求，外國發行人連續3年不能滿足美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對會計師事務所檢查要求的，禁止其證券在美國交易。對此，證監會認為法案完全無視中美雙方監管機構長期以來努力加強審計監管合作的事實。

證監會表示，中方一直高度重視中美資本市場審計監管合作，2017年協助PCAOB對一家中國會計師事務所開展了試點檢查，2019年以來又多次向PCAOB提出對會計師事務所開展聯合檢查的具體方案建議。期待得到美國監管機構的積極回應，並呼籲雙方通過平等友好協商，按照跨境審計監管合作的國際慣例，加快推動對相關會計師事務所的聯合檢查。

證監會表示，該法案對雙方利益都會造成損害，不僅會阻礙外國企業赴美上市，更將削弱全球投資者對美國資本市場的信心及其國際地位。優質上市企業是各國資本市場競爭的重要資源，相信國際投資者會根據符合自身最大利益的需要，做出自己的明智選擇。

證監會表示，希望美有關方面秉持專業精神，與中方相向而行，按照市場化、法治化原則處理監管合作問題。以實際行動切實推進中美審計監管合作，促進雙方早日達成共識，共同保護投資者合法權益。

(旺報 )