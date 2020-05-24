民進黨竹縣黨部主委彭瑞德連任 19:472020/05/24 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德（左）順利蟬聯。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣政治版圖藍大於綠，民進黨員有2600多人，現任縣黨部主委彭瑞德，在總統、立委及縣長選舉時任勞任怨，表現優異，黨內未出現競爭者登記和他競逐縣黨部主委，24日投票順利連任。另外，新竹縣應選23名縣代表是同額競選，全國黨代是5選4，投票過程順利。 (中時 ) #新竹縣黨部主委 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄淹水韓國瑜慘了？粉專一張圖嗆爆陳菊 - 政治 罷韓倒數 羅智強驚爆：很多高雄挺韓者竟不知一件事 - 政治 韓國瑜這段話 網友全哭了：忌妒高雄人有這麼好的市長 - 政治 清淤當真有用？高雄人直擊必淹點大爆真相 - 政治 罷韓會過嗎？挺韓網6字答案 數千韓粉大讚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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