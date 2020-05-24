新竹縣政治版圖藍大於綠，民進黨員有2600多人，現任縣黨部主委彭瑞德，在總統、立委及縣長選舉時任勞任怨，表現優異，黨內未出現競爭者登記和他競逐縣黨部主委，24日投票順利連任。另外，新竹縣應選23名縣代表是同額競選，全國黨代是5選4，投票過程順利。

(中時 )