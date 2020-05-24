前彰化縣長魏明谷（中）是否回鍋參選縣長，動態備受關注，圖為2018年尋求連任時競選總部成立大會造勢活動。（謝瓊雲攝）

民進黨彰化縣黨部在此次改選中，主委選戰砲火猛烈，數度引發黨中央關切，此次黨員投票率也創下新高紀錄。（縣黨部提供／謝瓊雲彰化傳真）

民進黨24日舉行地方黨部主委改選，選前砲火猛烈的彰化縣，最後由現任主委邱建富高票連任，過去即多次表態有意問鼎2022縣長寶座，強調連任後會加快整隊、團結黨員，也歡迎比他優秀的人才一起公平競爭。

對此前彰化縣長魏明谷強調，距離選舉還很久，時間還有2年多，現在一切都言之過早；對於未來是否回鍋參選縣長，他不願把話說死，但也強調民進黨選舉提名制度健全，加上外在環境變化很大，很多時候並不是說要選的人，最後就一定能夠選。

彰化縣民進黨有效投票人數為5766票，分別在彰化市成功社區活動中心和溪湖糖廠2地投票，開票結果邱建富一路領先對手許廣東，最後狂掃2987票，許廣東則獲1541票；而投票率高達79.59％，相較2年前68％、4年前的72％，也創下新高紀錄。

60歲邱建富強調連任後會更努力，加快整合和團結，針對黨員的問題、建議，一一答覆並主動溝通改進，選戰期間牽涉到黨紀問題的，將兼顧情、理、法來處理，全力打贏2022年選戰將是最主要目標。

邱建富強調，2022年包含縣議員、鄉鎮市長的提名人選，鼓勵更多青年參選村里長與代表；他不諱言已對縣長選戰備戰多年，也歡迎優秀人選大家一起來公平競爭，他有自信能延續2020大選創下史上新高票的氣勢，帶領黨部全力打贏下次選戰。

縣黨部評議委員會召集人、65歲許廣東則表示尊重選舉結果，對輸贏平常心，自認已盡力、快樂參選。

此役被視為支持前縣長魏明谷回鍋參選的勢力潰敗，對此，魏明谷不願評論，僅低調表示，距離2022年大選還有2年多，大環境瞬息萬變，現在說什麼都還太早，也不一定說要選的人就一定會選、或是最後一定能夠選，話中意味深長、耐人尋味。

(中時 )