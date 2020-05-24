監察院長人選盛傳是前高雄市長陳菊，國民黨立委葉毓蘭今天接受YouTuber專訪時指出，她視察高雄後，發現高雄消防車老舊率是全台第一，不禁批以前的人都在做什麼呢？有網友則吃驚暗酸陳菊，這樣的人可以當監察院長？

葉毓蘭接受YouTuber《比特王出任務》專訪時表示，根據消防署資料，高雄消防車輛不管是雲梯車或是化學救災車、或是救火車，老舊率是全台灣第一。全台灣大型消防車大概400多輛，在高雄15年以上的，已經超過了報廢期限的，就已經有50幾輛，還有20幾輛是20年以上的。去看看其他縣市，新北市只有2輛。

葉毓蘭不禁質疑，以前的人都在做什麼呢？為什麼高雄的警消傷亡率特別高，高雄有愛河煙火，有錢放煙火，卻沒錢可以修警車，也沒錢買新的警車，所以他們要去募款。還透露說，打火兄弟不但是裝備最爛，而且沒有冷氣可以吹，因為電費沒有編夠，到了晚上10點才能開冷氣。

葉毓蘭認為，其實中央今年要給高雄近4億補助款，但是配合款至少要1億多，高雄都是差不多編2600萬的預算來處理。韓國瑜市長來了，就可以改變。

網友留言酸說，「這樣的人要當監察院長，台灣真的GG了？！」、「高雄人自己決定自己城市的未來。」、「聽了好難過...但很多高雄市民根本不知道。」

(中時電子報)