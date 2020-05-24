《記憶的怪物》與一般BL漫畫不同的是，以大眾均能投射的親人情感為主軸，讓讀者也能感同身受。(東立出版社提供)

曾獲金漫獎、描寫男男戀情的BL漫畫《記憶的怪物》，日前進軍擁廣大BL市場的動漫大國日本，推出上下兩集單行本，讓台漫名揚海外。漫畫家MAE表示，很高興能在日本發行，能收到日本讀者的感想格外開心，同時也讓她理解自己有很多不足的地方，「有點可惜的可能是BL成分畫不夠多，要是可以畫更多甜蜜的兄弟就好了！」

敘說男性戀情為主軸的BL(Boys Love)動漫文化，發跡於日本，讀者以女性居多，台灣BL漫畫能打入日本市場，也別具意義。但相較以露骨場面獲大批讀者支持的BL漫畫，《記憶的怪物》則是以情感羈絆為重，描述失去哥哥的弟弟，如何透過化為哥哥樣貌的智能科技產品，與亡者道別的過程。動人故事也在2017年獲得金漫獎少女漫畫獎的肯定。

智能科技聽來頗具科幻色彩，MAE則表示，《記憶的怪物》整體世界觀與現實世界無異，自己偏好這種在日常生活中加入不一般的要素，可以讓讀者有共感又新奇。而在創作過程中，如何讓讀者理解角色，或是為角色每一行為賦予背後意義，是完結至今仍覺得困難的歷程。

MAE表示，自己是非常依賴家庭的人，「如果失去家人或一直在一起的人，對我來說會是極大的痛苦，我是以這樣的想法創作《記憶的怪物》。」她也分享，近日最相近的經驗就是陪伴自己10幾年的狗兒過世，曾一起經歷過牠生病、重病發作、過世的過程，每一刻都很痛苦自責，反省著自己的選擇，但也感謝牠的存在是多麼美好的事情。

MAE過去長期經營同人作品，2013年以《203 號室的妖怪先生》出道。2017年推出《記憶的怪物》，迴響熱烈，不僅獲金漫獎，更改編為手遊，今年4月由日本竹書房出版社在日本發行上下兩集的單行本。

《記憶的怪物》責任編輯游硯仁表示，《記憶的怪物》以智能生物與兄弟情感做為主題，以劇情來說與一般日本BL漫畫的步調不同，相信能給日本讀者獨特的閱讀體驗，而隨著故事的進行，讀者也將逐步體會到兄弟雙方那糾結的情感，以及對彼此隱藏的那一份愛，以題材面上是個會讓人印象非常深刻的故事，相信可以在日本市場闖出一條路，也期待之後的銷售成績。

(中時 )