台灣同婚專法邁入一周年，一年看似不多不少，但卻能讓不少愛侶終能大方攜手，互許終身。現於GagaOOLala影音平台播出的原創紀錄片《同愛一家》，記錄不同世代伴侶的愛情故事，一睹他們爭取同性婚姻的歷程，也一同見證婚姻平權的里程碑。

GagaOOLala平台執行長林志杰表示，「台灣能走到這步，是有許多人持續參與集會、為公投請願連署、遊說立委與民代、以及在各樣艱難情況下與身邊家人朋友不斷溝通的結果。沒有他們，《同愛一家》紀錄片也無法完成，我由衷感謝這群在平權運動上默默投注心力的人。」

《同愛一家》自2016年開拍，歷時三年記錄三對伴侶對於同婚的想像。如與王天明相扶持超過三十年的何祥，不只要面對與兒子出櫃的壓力，更要因年紀而不得不考慮，如何透過法律鞏固伴侶關係，讓另一半能為自己處理後事；而帶女兒與伴侶Mindy共組家庭的Jovi，也透過大力參與平權運動，爭取法律保障女兒在繼親上的權益。

第三對伴侶則是一對異國情侶，在同婚專法尚未通過前，來自澳門的阿古，與男友信奇也不得不擔憂，專法的形式是否會影響到他們的異國婚姻，而在片中，他們也有了自己的結局。導演顏即璇透過三種人生，交織出通過同婚專法前的台灣，敘說同志們對未來的不安與想像，並迎向未來。

以「最多亞洲同志內容」為定位的GagaOOLala影音平台日前正式向全球開啟服務，成為台灣第一個全球化的OTT平台，至今已有超過145個國家的40萬用戶，首波開放內容包含400多部LGBTQ同志長片、短片、戲劇。林志杰表示，「不管在疫情與人權上我們都領先許多國家，除了要散播＃TaiwanCanHelp，我們還要告訴全世界＃TaiwanCanLove！」

(中時 )