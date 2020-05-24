插畫家Croter以無對白漫畫描述一個人在經過刑求拷問後，自我主體越來越渺小的過程。(慢工文化、黑眼睛文化提供)

無法自由作夢的未來，會是什麼樣的世界？漫畫家日安焦慮、曾耀慶、A Ray、Croter及陳澈這5位來自不同領域的創作者，在《夜長夢多》各自以威權為題，創作短篇漫畫。過去曾記錄自己的夢境，發表《來自夢次元》的日安焦慮，此回再度以「夢」發想，想像出一個連夢境都必須受政府嚴格管控的世界。

本名為丁柏晏的日安焦慮分享，漫畫裡的世界設定在未來，是帶有科幻色彩的故事，「我喜歡奇幻題材，科幻世界的魅力在於總讓人意想不到。在漫畫中的未來世界，有種技術將夢境變得像第二種網路，人們可以共享夢境，夢成為人的交流平台，但這項科技一出來，作夢的人卻馬上被政府列為審查對象。」

《夜長夢多》為黑眼睛跨劇團沉浸式劇場《夜長夢多：異境重返之求生計畫》的延伸作，以人權思辨為主軸，延續劇作闡述白色恐怖受難者的感受。現年32歲的日安焦慮表示，現今年輕人與白色恐怖時期有些距離，起先他也難以想像極權統治樣貌，但以文化審查為創作出發點，便能深刻體認到極權下的受限。

日安焦慮表示，「像是我們習以為常的音樂、電影，在極權下都會被審查，甚至禁止，對我來說是非常不可思議的。白色恐怖時期的史料雖有許多，但仍有許多案件資料還未被解禁。」

作者群之一的陳澈，則是在漫畫中發展出「死亡需經國家同意」的世界。想自殺的女孩向醫院求診，卻遭醫生舉報，被政府強行帶到審問室，向女孩訓話「存在的意義在於促進國家全體進步，活著沒貢獻沒關係，把命交給國家處置。」遭綑綁的女孩，也只得像犯人般一步步被推向受刑場，看來荒謬無理的對待，卻在極權統治下不無可能。

陳澈指出，在蒐集史料時，被書中一句話「極權者以弱者血肉為營養源的吃人本相至今不變」深深撼動，「人民就像是極權國家下的財產，我以想像自己身處極權為靈感，將一般人的厭世、負能量替換為『想自殺』，創作出較能貼近一般人生活的極權樣貌。」漫畫中掛有各式招牌的街道，也酷似台灣民眾熟悉的生活環境，讓讀者彷彿置身其中。

在其他創作者的作品中，對威權者有更多豐富想像。如在曾耀慶筆下，若不是上級統治者的平民，連成為擁有完整手腳的「大人」資格都沒有；網路圖文作家A Ray一反社群上搞笑戲謔風格，以濃烈的威權暴力角色深植人心；插畫家Croter挑戰無對白漫畫，描述一個人在經過刑求拷問後，自我主體越來越渺小的過程。

(中時 )