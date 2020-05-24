民進黨提供

民進黨地方黨部主委選舉結果今晚陸續出爐，此役積極擴大勢力範圍，與各派系合縱連橫的海派強勢崛起，囊括最具代表性的新北市和高雄市，正國會則拿下苗栗、台中、彰化和宜蘭，英派也在台東等地大有斬獲。

在高雄市黨部主委部分，此次海派推出謝系出身且有意爭取2022高雄市長寶座的趙天麟，與菊系推出的年輕議員高閔琳正面對決。儘管高閔琳有菊直屬人馬劉世芳親自壓陣，近期還大打罷韓牌，甚至發動黨內在台北市舉行罷韓活動，甚至獲得新系段宜康發文聲援，但終究敵不過趙天麟。

趙天麟在當選後也表示，這次在投票所大幅改變情況下仍開出高投票率，預告兩周後的罷韓選舉投票率可望不低。趙天麟的當選，顯示菊系在高雄的勢力也下滑，也讓趙天麟的市長路更有本錢。

台南市這次延續新系與正國會對戰局面，正國會的陳亭妃系統推出市黨部執委陳世輝，與新系及市長黃偉哲推出的小英台南競總主任潘新傳對戰，雙方人馬捉對廝殺，陳世輝還控被對手「下降頭」，潘陣營則要陳「去看醫師」，投票結果由潘新傳勝出，也為黃偉哲的市長連任路吃下定心丸。

台東縣由蔡英文總統嫡系愛將、立委劉櫂豪出馬，與長期深耕地方的現任主委李翠？女兒林俐競逐，儘管劉櫂豪是首次參選黨部主委，但有小英光環加持，加上地方年輕黨員與黨籍公職人員支持，最終仍勝出。

彰化地區，綠色友誼推出的縣黨部評召許廣東，因與新系結盟，要拉下過去是蘇系、目前轉正國會，並有意爭取下屆縣長的現任主委邱建富，此戰攸關彰化地方勢力和派系的分布，最終仍由邱建富穩住既定江山。

另外，宜蘭地區，新系與正國會合作共推新世代議員陳俊宇出戰，這也是新系與正國會首次在宜蘭合作，力戰有英派支持、與黃承國友好並視為海派插旗指標的黨部評召吳和信，不過最後仍由陳俊宇拿下主委。

南投縣主委選舉這次也是競爭激烈，由綠色友誼支持的立委羅美玲、草屯鎮民代表簡百聰、水里鄉長陳癸佑3人競逐，由於各種謠言煙火四射，羅美玲一度聲明退選，之後羅美玲與簡百聰相互控告，羅轉而正面迎戰，投票結果，羅美玲以大勝對手逾3倍的得票率勝出。

苗栗縣此次選舉也是3搶1，是歷來最競爭的一次，由縣黨部評議委員召集人、前縣議員李貴富、縣議員羅貴星，及縣黨部評議委員張再凱爭搶。最後由正國會支持的李貴富險勝，李貴富選前打出要提早布局立委、縣長選舉，突破苗栗從未綠色執政魔咒，吸引不少年輕綠色選民的心。

至於台北市黨部主委，因綠色友誼支持的薛凌和海派支持的王孝維互相攻訐，目前暫停選舉，將等待其他縣市改選後，明天再來協調，外傳黨內也有要兩人都退出透過協商共推一人，但目前都待正式協調後才能確定。

(中時 )