高雄近日因梅雨季強降雨影響，造成部分地區小範圍積水、雖很快退卻，卻遭有心人士加以批評。對此，北市議員游淑慧23日在臉書粉專貼出親自南下高雄所見的情景，她因此感嘆一句話。

游淑慧23日在臉書po出台灣高鐵左營站外的一景，她說「高雄，雨停……沿路開去，路面乾爽，真好。」。接著游淑慧吐出這段路上遇到的人事物，「從桃園高鐵搭車南下時，遇到一位年約30多歲的男士，他主動和游及羅智強打招呼」。游淑慧說這名男士說他是桃園人，但在高雄工作五年多了。

這名男士說他「從一個旁觀者來看，他確實看到高雄這一年多的改變，但他在高雄五年多，也很清楚民進黨在高雄根深蒂固的一些影響…。」最後，這名男士深深嘆一口氣，無奈的說，雖然人在高雄工作，但畢竟不是高雄人，對於高雄希望怎麼選擇，也不好多說什麼。

游淑慧說，「這位先生的無奈，說出了我們的無奈，因為 『高雄在改變』，是連我們這些外縣市都看在眼裡的，但我們卻無法去決定或影響高雄要如何的往前走。」

最後，游淑慧無奈吐一句：「但，到底誰是真正Care我們的生活？陳菊與他的追隨者，他們的勢力，真那麼牢不可破？」

(中時電子報)