王建復、李宣榕大跳「La La Land拉拉鍊」雙人舞。（TVBS提供）

王建復、李宣榕大跳「La La Land拉拉鍊」雙人舞。（TVBS提供）

王建復、李宣榕大跳「La La Land拉拉鍊」雙人舞。（TVBS提供）

王建復、李宣榕大跳「La La Land拉拉鍊」雙人舞。（TVBS提供）

氣質女星李宣榕至今仍母胎單身，近來在TVBS《女力報到最佳拍檔》和王建復配對開始談戀愛，大冒粉紅泡泡，王建復日前被問之後可能拍親密戲怎麼辦、會不會壓力大？他笑答：「我當然不會有壓力！皮皮挫的是她！放心，我會保護她！」他稱讚李宣榕是很棒的女孩，她爸爸年初走了後，她更是一肩扛起家裡責任，凡事都為媽媽、弟弟著想，「我都叫她綠巨人！剛好因為她是北一女畢業的啦！」

王建復劇中飾演律師韓森，對李宣榕使出不少把妹招數，騎重機、抽鑰匙、海邊告白樣樣來，最近還加碼上演電影《La La Land》情節，大跳「La La Land拉拉鍊」雙人舞。從小練芭蕾舞的李宣榕，大秀撩人舞姿扭腰擺臀，她害羞說：「這是滿大的突破，當天收到劇本隔天就要演出，只花了一天的時間就練好。」王建復也說：「這是兩人的默契，互相信任就可以把舞蹈詮釋到位。」

兩人私下常會討論劇情、對戲，王建復透露，曾有一場戲，李宣榕看劇本時覺得「卡卡」、過不去，半夜打電話跟他討論，結果討論到凌晨一、兩點才一起找出方法解決，而且還在電話中你一句我一句對起戲來。他笑說，其實隔天他一早六點半就要起床，如果不了解的人，可能會覺得李宣榕固執，但他知道她就是對自我要求很高，因為他自己也是對自我要求非常的人，兩人後來的溝通也愈來愈順暢愉快。

王建復說，很多前輩常說「人生如戲、戲如人生」，他平常做人做事講究的就是同理心，他不諱言兩人合作之初也歷經磨合期，但合作幾個月以來，他很感謝李宣榕，「謝謝她這ㄍㄧㄣ、謝謝她信任我」，「她比較安靜，又是射手座，比較有主見、個人想法。不了解或有誤會的人可能會覺得她強勢，但我前妻剛好是射手座、身邊至少有10個好兄弟也都是射手座，我了解他們就是個性阿煞力。要用輕鬆態度對談，不是在她身邊擺譜！」

演了10年的民視八點檔的王建復說，一開始獲邀參與《女力報到》時，也曾懷疑「我可以嗎」，不知道觀眾是否能接受他的轉型，幸好一路下來演得算得心應手也很舒服，很感恩有那10年讓自己百毒不侵，「也很感謝演對手戲最多的宣榕。有這樣的對手演員也是很幸福的事，也勾起不少學生時代談戀愛甜甜的、正面美好的回憶。」他笑說，而且要演宣榕的同學壓力很大，「我每天回家拉單槓耶」。

(中時 )