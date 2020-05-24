標普評級追蹤全球美元流動性，已不復見4月初的全球吃緊。美國金融科技公司DeepMacro認為，現在的外匯市場交易回到基本面，美元上周走強是因為國際政經風險升高，美元的避險貨幣角色在市場上突顯出來，就外匯交易庫存量來看，美元空頭部位也在增加，增加部位遠超過歐元，尤其是在美國糟糕經濟數據搭配下，美元走跌的壓力大增。

國際交易顧問業AxiCorp環球市場首席策略師伊恩斯（Stephen Innes）指出，近來的外匯市場其實沒有什麼方向、交易量也減少了一成，新冠疫情一直無法快速復元的美國，失業率等經濟數據很不好看，美國經濟估計需要更長的時間才能走向正常化，外匯市場的潛在交易一直尋求「有選擇地」賣出美元。

DeepMacro全球風險指數（GRI）衡量的風險水準在上週有所改善，提振了風險較高的貨幣，例如大宗商品貨幣的澳幣、紐幣、挪威克朗和加幣等，表現出色。GRI是DeepMacro研發的投資參考指標，身為美國金融科技公司能運用AI+機器學習的大數據能力，分析國際金融市場的短期交易商機。

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