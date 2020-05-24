八德區茄苳溪遭人排放廢水，桃園市環保局派員稽查後，確實發現有一函管正在排放黃泥廢水，依法告發並限期於5月26日完成改善。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市環保局於24日接獲民眾通報，八德區中華路5號附近茄苳溪排放黃泥廢水，立即出動稽查，發現是鄰近建案蓋住宅大樓的工程沉澱槽未經有效沉澱，導致泥黃廢水排放至茄苳溪造成汙染，依違反水汙染防治法第30條告發處分，最高可處300萬元罰緩。

環保局派員稽查發現，於永安橋上見有一涵管正排放黃泥廢水情形，查該黃泥水來源是鄰近集合式住宅新建工程所產生，稽查時現場出土作業中，其工地產生廢水經由沉水馬達抽取至沉澱槽，未經有效沉澱即排放於場內地下箱涵，導致泥黃廢水於地下箱涵排放至茄苳溪產生明顯色差，汙染茄苳溪，違反水汙染防治法規定告發，並限期於5月26日完成改善。

環保局強調對於民眾的檢舉案件十分重視，汙染稽查無假期，只要接獲案件即刻派員前往稽查，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，以免遭受罰款又損及商譽，也呼籲民眾若有發現汙染情事，請立即撥市府1999專線通報市府環保局第一時間處理，環保局將立即派員前往稽查，以有效掌握違法跡證。

(中時 )