儘管美國警告伊朗與委內瑞拉，並表示華盛頓正在考慮反制動作，但是5艘伊朗油輪的其中第一艘，週六進入燃料短缺的委內瑞拉專屬經濟海域，並不理會美國。

路透社報導，根據「Refinitiv Eikon」網站的船隻追踪圖，一艘名為「發財」(Fortune )的伊朗油輪在當地時間晚上7:40，進入委內瑞拉海域，委內瑞拉經濟副部長兼石油部長的艾薩米（Tareck El Aissami）證實此事，他在推文說：「來自伊朗的船隻，現在進入我國的專屬經濟海域。」

委內瑞拉國家電視台的相關新聞，播放了委國海軍派出軍艦將要護送油輪，國防部長表示，由於美國的威脅，軍方將會在油輪進入經濟海域時跟著護送。

根據兩國政府的協議，伊朗的5艘油輪，總計向委內瑞拉運送了153萬桶汽油，與相關的烷基化合物副產品。

美國高級官員稱，華盛頓正在考慮採取應對措施。

相對的，這批貨物遭到委內瑞拉反對派的譴責，委內瑞拉反對派指出，以前委內瑞拉是石油出口國，結果如今卻向伊朗買油，這麼明顯的執政失敗，如今的執政黨卻包裝成重大勝利。

國民議會能源委員會的議員隆德羅斯（Oscar Ronderos）說：「（執政黨）正試圖將尷尬的窘態，描述成史詩般的勝利。」

伊朗總統魯哈尼警告說，如果華盛頓真的出手干預伊朗與委內瑞拉的交易，包括截停油輪，那麼伊朗將進行報復。

魯哈尼說：「如果我們在加勒比海地區，或世界任何地方的油輪遇到美國人造成的麻煩，他們（美國）也會遇到麻煩。」

(中時電子報)