(21:43更新)中職開放球迷入場後，桃園球場經過前3戰因雨延賽，今日終於首度迎接「10號隊友」，就有滿座2000人進場相挺，派出洋投卡本特先發，對上統一獅新洋投達尼爾初登板。此戰統一獅以7比5奪勝，蘇智傑開轟將連續場次推進到22場；王溢正難得中繼出賽，不料1局就失3分，吞下本季首敗。

2局下半桃猿林立、郭嚴文連續安打先馳得點，4局下半廖建富、陳晨威安打攻下第2分，統一獅決定更換投手，將初登板的達尼爾換下，由劉軒荅接手，隨後林智平敲出內野安打，桃猿以3比0領先。

統一獅洋投達尼爾本季初登板，僅投3.2局失3分退場。（陳麒全攝）

統一獅從第5局吹起反攻號角，一、二壘有人情況下，猿隊二壘手林立發收守備失誤，獅隊攻下首分，隨後郭阜林、林靖凱連續安打，將比數追平，隨後猿對也將先發的卡本特換下場。

6局上獅隊再有攻勢，猿隊換上13天沒投球的王溢正登板中繼，沒想到被敲安後又投保送，蘇智傑一棒帶有2分打點，接著郭阜林高飛犧牲打，此局轉成6比3領先。

王溢正今年先發4場全拿勝，更是本季援護率最高的投手，不過今日上場中繼卻單局丟3分被超前，吞下本季首敗，自責分率飆升到4.00。

不過下半局獅隊換上剛升上一軍的中繼投手郭恆孝，獅隊游擊手黃恩賜發生失誤讓對手上壘後，廖健富、梁家榮接連敲出二壘打，追至僅1分差，隨後換投林威志又連投保送形成滿壘，幸好換上鄭鈞仁後讓對手打成雙殺打，獅隊以6比5領先。

8局上統一獅蘇智傑敲出陽春炮，也助統一獅將連續開轟場次推進到22場，續寫神紀錄，最後便以7比5拿下勝利。

達尼爾「開箱」之戰，主投3.2局就退場，被打9支安打、失2分，也是顧慮到他來台後都沒有實戰過，因此未投滿5局。

樂天桃猿本季首度迎接觀眾進場，啦啦隊也在場邊熱舞應援。（陳麒全攝）

(中時 )