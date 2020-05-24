今年中職比賽時間久，平均耗時3小時44分，中職聯盟發出聲明希望加快比賽節奏，其中捕手回傳球花費時間部分，統一獅隊新上任一軍投捕教練陳俊輝認為，這跟捕手有沒有經驗有關，有經驗的捕手接到球的當下就已經想好了，不會拖時間。

本季比賽時間長，陳俊輝認為對於捕手來說，蹲整場多少會有影響， 「但這也是有沒有經驗選手的差別，有經驗的，一接到球的當下就想好接下來的戰術，但沒經驗可能回傳球比較慢，以前我也會這樣，摸來摸去想接下來要如何應對比賽。」陳俊輝認為有經驗就能冷靜思考，不會想著前一球的結果，只專注在當下。

不僅時間久對捕手有影響，陳俊輝認為對每個選手來說都是負擔，時間一長專注力就會下降，突然球打來就容易造成失誤。

統一獅主戰捕手陳重羽出賽頻繁，今日賽前守備局數132.1局全聯盟第2多，僅次中信兄弟高宇杰139局，不過他認為比賽時間長已是習慣，從他剛進中職就發現這情況，「上場時都跟著比賽節奏，不會注意到這場打多久，都等比賽結束才會知道。」

陳重羽認為現在頻繁出賽不會成為負擔，因為坐在場下精神上反而更累，「選手當然期待自己上場比賽，多出賽對我是好事，這也是我的工作，只要我還穿著球衣就是要全力以赴，寧可上場也不要在場邊坐。」

(中時 )