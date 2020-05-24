今（24）日晚間在台中洲際球場進行的富邦悍將、中信兄弟之戰，雙方洋投索沙、米蘭達先發對決，索沙投7局只失1分，以優質先發的內容奪得第2勝，表現回穩。

胡金龍5局上的陽春彈是富邦悍將隊史第1700轟。（資料照／陳麒全攝）

反觀在自責分率、三振排行榜領先的米蘭達，卻在4局上出狀況，挨了李宗賢、林益全各1發全壘打。李宗賢是本季首轟，且是3分炮，重重打擊了米蘭達，林益全則補上陽春彈，富邦在這半局以4比1逆轉超前。

5局上米蘭達又失手，遭胡金龍敲出陽春全壘打，也是富邦隊史第1700轟，而單場挨3轟也是米蘭達來台後首次面對的窘境。

6局上米蘭達面對的第1位打者是林益全，而他在前一次打擊也揮出陽春彈，米蘭達毫不猶豫，直接用一顆快速球砸中其右膝。只見林益全相當生氣，主審裁判立刻對米蘭達做出勒令退場的手勢，雙方休息區一度板凳清空，球員全部跑到場內對峙，所幸並未發生進一步衝突。

這半局中信兄弟被迫緊急啟動牛棚，後援的萊福力陣腳不穩，被擊出2支安打、失2分，比數拉開為7比1，其中米蘭達失6分都是自責分。

8局下中信兄弟換代打許基宏，從富邦後援投手林羿豪手中揮出2分全壘打，個人本季首轟，但其他打者未能跟進，終場富邦就以7比3獲勝。

(中時 )