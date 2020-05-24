女孩子涉世未深，遇到多情男子追求，往往被幸福衝暈了頭，後悔莫及。中部地區一名女大生課餘到餐廳打工，認識舌燦蓮花男子主動搭訕，很快陷入熱戀，還未婚懷孕，怎料這男生已是有婦之夫，女大生竟成介入家庭的「小三」，還被提告法院。

遇人不淑的女大生，在知道自己當了「小三」之後，原本立即想結束「孽緣」離開人夫，但是男子又百般糾纏，騙稱會很快與元配老婆離婚，希望她將肚子裡小孩生下來，女大生可憐自己肚子裡的小生命，勉強答應下來。

未料此事被男子的老婆知道後，經常半夜打電話騷擾女大生，還找人到她家樓下「走動」，讓女大生精神崩潰，默默將孩子生下來，就學校辦了休學，離開男友，自己獨力扶養小孩。

但是「正宮」仍未放過她，對她提出刑事、民事告訴，法院在審理後，依相姦罪判女大生2年徒刑，得易科罰金6萬元，還需賠償原告「正宮」10萬元的精神撫慰金，全案可上訴。

(中時電子報)