繼華為之後，又有33家大陸企業和機構被美國列入「實體清單」，其中360回應，關注到美國商務部22日「具有採購相關物項用於大陸軍事最終用途的風險」為由，將360集團列入「實體清單」，對此360回應，堅決反對這個不負責任的指責，並反對美國商務部把商業活動和科技研發政治化的做法。

據大陸自媒體報導，這些被列入清單的企業和機構包括北京計算機科學研究中心、奇虎360、捷輝創（香港）科技有限公司、 哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、雲從科技、烽火科技及其子公司南京烽火星空通信發展有限公司、東方網力及其子公司深網視界、深圳雲天勵飛技術有限公司及上海銀晨智能識別科技有限公司等。

360回應，關注到美國商務部22日以「具有採購相關物項用於大陸軍事最終用途的風險」為由，將360集團列入「實體清單」，360堅決反對這個不負責任的指責，並反對美國商務部把商業活動和科技研發政治化的做法。

360指出，雖然被列入實體清單會對360業務的開展造成一定困擾，但不會對360的日常經營產生重大影響，更不會中斷360繼續為客戶提供安全保障的能力。

360 強調，無論遇到何種動機的打壓和不公正待遇，360都將不變初心，繼續秉承公司的價值觀，堅持創新和發展核心技術，打造數位時代的安全基礎設施，做好大陸政府、企業基礎設施的網路守護者。

(旺報 )