惠譽信評指出，因新冠疫情影響，中國大陸經濟衰退導致影子銀行資產減值攀升、去槓桿化進程放緩，資產品質面臨壓力。惠譽最新估測，中國影子銀行資產規模占名義GDP比重，將從2019 年末估計的43％，及至2020年末降至41％，但是越來越多的企業違約和資產減值，將使涉及影子銀行融資活動的資產管理公司面臨更大的或有負債風險。

影子銀行是大陸「非典」融資部位所造成的金融市場壓力，國際獨立機構持續追蹤它的存量變化，特別是政策上所來的改變。惠譽評級指出，2020年中國官方把經濟維穩的目標，置於金融去槓桿化之上，以促使經濟增長能恢復到新冠疫情之前的水準

惠譽指出，新冠疫情全球大流行削弱了民營企業產生現金流的能力，導致中國影子融資體系在今年面臨越來越大的壓力，估計影子銀行資產占GDP的比重會繼續減少，某種程度反映出投資人及放貸機構的避險情緒，在總體經濟形勢日益嚴峻之時，借款人不願意進一步增加自己的曝險風險。

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