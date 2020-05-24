中央氣象局臉書《報天氣》指出，壟罩全台的梅雨鋒面今南移至巴士海峽，各地展露陽光，不過明起又開始恢復降雨。（中央氣象局提供）

今（24日）由於梅雨鋒面難移，除了東、南部地區還是有局部短暫陣雨外，全台各地普遍出現陽光露臉的好天氣。不幸的是，難得的好天氣即將結束，中央氣象局指出，明（25日）起又有鋒面接近，降雨機率增加，周二（26日）至周四（28日）全台都會受大雨影響，尤其26-27日西半部和東北半部恐出現劇烈天氣。

根據中央氣象局臉書《報天氣》指出，壟罩全台的梅雨鋒面今南移至巴士海峽，各地展露陽光，不過明起又開始恢復降雨。明天起鋒面將逐漸接近臺灣地區，各地的降雨機率增加，尤其明後2天山區午後雷陣雨會更明顯。

氣象局指出，25-26日白天鋒面接近，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部大雨發生的機率。26日晚至28日鋒面開始影響，周二（26日）晚起西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周四（28日）中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局提醒，周二晚至周三，整個西半部及東北部地區，有局部大雨發生的機率！整體降雨天氣待周四面南移後，天氣才會轉穩。

(中時電子報)