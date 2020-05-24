針對香港民眾今日上街頭抗議「港版國安法」，並已有上百人遭港警拘捕，國民黨表示，國民黨始終支持香港地區保持有別於大陸地區的民主與自由，早日落實「雙普選」，並對於香港地區發生大型抗爭所引發的社會不安表達由衷關切。

近年來，香港的人權與自由的變動，受到外界諸多關注。國民黨認為，港府與中共當局應盡速建立與反對群眾的溝通管道，以利維持香港的安定。

國民黨也認為，為落實中共當局「港人治港」、「高度自治」之承諾，中共當局之「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」，宜與香港各界充分溝通，以符合前述承諾，因為中共當局須正視，香港的民主和中國大陸的民主顯有不同，唯有須充分溝通方能有效磨合。

國民黨表示，中共當局對香港自由民主的尊重與保障，以及將另以「國安」為名，立法規範香港地區運作制度的作法，不僅攸關香港未來，同時也影響兩岸關係動向。國民黨除了呼籲中共當局不要誤判此一事件可能引發的政治與經濟衝擊，也呼籲全台所有關心香港穩定與港人權益的團體與人民，給予最大程度的關注，並督促民進黨政府於此展現中華民國執政黨應有之作為。

國民黨要求民進黨政府對於在港之台灣同胞，應盡量提供協助，避免其受到香港社會動盪之衝擊。相關作法應隨時向台灣民眾說明。國民黨強調，台灣與香港不能相提並論，並將依照中華民國憲法，堅決反對中共當局適用於港、澳地區的「一國兩制」。

(中時 )