娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。

木村花驚傳被霸凌身亡。(取自木村花IG)

胡因夢遭李敖酸30年。(本報系資料照)

許純美素顏模樣驚人。(本報系資料照)

(中時電子報)