「愛情摩天輪」是高雄市長韓國瑜重要的政見之一，但為何至目前為止還是沒蓋呢？高雄市副市長李四川表示，其實高市府已經把所有要來投資的廠商說明書，都準備好了，就等交通部簽協議書，若是交通部簽了協議書，市府取得土地後，就可以確定哪時開工。

李四川接受YouTuber《民正言順》專訪時表示，愛情摩天輪是選了3個地區，3個地方都在工20跟多功能經貿園區，這整塊地都是港務公司的地，也就是交通部的地。原則上已經在102年，就已經都市計畫通盤檢討，把它做變更。如果按照法令變更，港務公司要捐給市政府的土地，要捐百分之52的土地給他們。

李四川表示，他們那時都市計畫的部分，就是希望趕快開發，對高雄港的經濟發展，絕對有幫助，所以就限制6年一定要簽訂協議書，而且港務公司要捐給市府這塊地，不是他跟韓市長來的時候才決定的，是在102年，前市長陳菊執政時，就已經決定了。

李四川接著表示，剛好在去年的6月就到期，去年就是因為韓國瑜要選總統，所以港務公司都已經把協議書都簽好了，送到交通部卻不簽，不核定，是不是就會過期了，所以若問愛情摩天輪哪個時候可以開工？其實市府已把所有要來投資的廠商說明書，都準備好了，就等交通部簽協議書，市府取得土地後，馬上就可以去招標了，就可以確定那個時間可以開工。

李四川還提及有一件事很怪，他說，他在高雄鋪好的道路，竟然有人去潑漆，很多人告訴他，那就是油漆的人，車子剛好蓋子沒蓋好，剛好就倒下去，他想說，怎會開車時油漆會沒有蓋好，如果那些人開的路是他還沒鋪的道路，說實在是會把蓋子弄起來；但怎麼會都是鋪好的道路去翻倒，他就覺得很奇怪。

(中時電子報)