NSO國家交響樂團24日在國家音樂廳舉辦「公視＋一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」音樂會，率先試行開放超過百人觀眾入場，觀眾們戴口罩，並依照梅花座入席，做好防疫措施。（劉宗龍攝）

NSO國家交響樂團24日在國家音樂廳舉辦「公視＋一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」音樂會，率先試行開放觀眾入場，這是中央疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」以來，國家級表演場館首次有超過百人觀眾之室內現場演出。文化部長李永得（前排右二）與前任文化部長鄭麗君（前排左二）皆出席音樂會。（劉宗龍攝）

文化部長李永得（圖中）出席24日在國家音樂廳舉辦「公視＋一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」音樂會，進場前先量體溫。（劉宗龍攝）

隨著國內疫情漸緩，藝文界關切表演場館是否能全面開放、正常售票？對此，文化部長李永得表示，需先觀察兩周，並確實做到兩個條件，「第一是這兩周試辦情況良好，第二是觀察國際與國內疫情動態，是否有變化，我們會就這兩點綜合評估，並和中央流行疫情指揮中心（CDC）進一步討論，是否全面開放。」

今（24）日晚間李永得到台北國家音樂廳，參加「公視＋一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」直播音樂會，這是自CDC公布「社交距離注意事項」以來，國家級表演場館首次有超過百人觀眾的室內現場演出。現場開放500名觀眾索票參加，觀眾們戴口罩，並依照梅花座入席，做好防疫措施。舞台上弦樂組團員皆有戴口罩，管樂區則有透明玻璃隔板。

由於藝文團隊擔憂，目前的梅花座安排，讓售票率最多只有5成，長期下來恐會讓產業受到衝擊，李永得表示，他可理解團隊心急如焚，「這場直播音樂會是率先踏出第一步，我們會盡快以此和CDC討論，綜合判斷之後，再決定是否要正常開放。」

觀眾宋申愛表示，「在音樂廳聽音樂會很有現場感，同時讓音樂家知道我們都很在乎他們。」觀眾盧祥如表示，孩子學音樂，特別帶孩子來聽音樂會，她表示，最想念國家音樂廳的管風琴和整體氛圍，「未來聽音樂會需要有什麼防疫政策，都會配合。」

觀眾裴先生則表示，「在疫情間能坐在音樂廳裡欣賞一場完整的演出，感覺很特別，希望疫情穩定，這樣的機會越來越多。」特別從樹林來聽音樂會的觀眾蕭廷輝則表示，來聽封館近百日後的首場音樂會，心情很開朗。

(中時 )