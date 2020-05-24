董至成24日接受《中國時報》採訪，他與羅若云21年婚姻2月傳出觸礁消息，雙方找來律師談離婚相關細節，「現在僵在那裡，打訴訟了吧，目前正在等待法院通知，主要是釐清2個問題，1個是小孩的監護權，1個則是財產的分配。」他希望兒子的監護權可以共同擁有，「她希望單獨擁有，但我覺得孩子至少要一起養育，以法律來看，兒子本來就是我們董家的血脈。」

董至成吐露自己的憂心，「她可能在小朋友面前把我妖魔化了，她究竟怎麼說，我不知道，但從過年到現在，我都沒見過小孩。」兒子電話無法接通，他以文字聯繫，「兩造之間如果交惡，最大的不應該，女方要小孩恨爸爸，男方要孩子恨媽媽，這真的是最糟糕的觀念。」至於財產方面，他希望可以跟羅若云一人一半，「我們之前對這部分就有共識，現在就是訴訟之後，看法官、律師給什麼建議，經濟部分先解決。」

羅若云相貌秀麗。（星浪娛樂提供）

雖然掛念離婚官司，但董至成不改幽默表示：「我也沒經驗，第一次離婚怎麼會有經驗呢？第二次可能就知道了，反正就是照著律師講的做。」但他也坦言，日前已與大陸大型公司簽約，5年5部戲，雖然因疫情延期開拍，但如果恢復上工，自己不可能違約，勢必得飛回大陸，「我的戲本來預計3月2日開鏡，是40集時裝劇，如果開拍，到時候還要兼顧台灣的離婚官司。」雖然辛苦，但他認為看到作品一切值得，「在家裡還看到去年的戲劇作品《忘記你，記得愛情》，我演女一號爸爸，戲分很重，希望大家多支持。」

(中時 )