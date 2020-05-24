網友目睹一位年紀不大的女生，直接將雙腿伸直放在捷運座位上，並把身後的玻璃背板當作靠背，舒舒服服地滑著手機。（摘自Dcard）

捷運是大台北地區民眾的主要通勤交通工具之一，平常更可見許多打扮新潮亮麗的男男女女出沒於此。近日有一位年輕女子，大辣辣地把長腿佔據在空置的坐位上，不顧旁人觀感神色自若地滑起手機。照片拍下來傳上網路，網酸：椅子有沒有比家裡沙發好躺？

原PO在網路論壇《Dcard》上表示，「今天真的讓我大開眼界了呢！」指出上捷運後就看見一位年紀不大的女生，直接將雙腿伸直放在捷運座位上，並把身後的玻璃背板當作靠背，舒舒服服地滑著手機。原PO和後面的乘客只能選擇面對長腿妹腳底的座位坐，長腿妹雖然有稍為看了一眼，但無動於衷。

又過了兩站之後，乘客越來越多，長腿妹一時發現，身旁已經站了5、6個人，這才將她的美腿放下。眾人也很有骨氣，儘管長腿妹腳已離開，卻沒有任何一人去坐她放腳的座位。原PO表示「哇！原來美腿沒受傷，動作矯健的把美腿放下了。」只想問她「妹妹，捷運椅子有比妳家沙發好躺嗎？」

貼文曝光後，有些人認為「沒有規定不能這樣坐」卻馬上遭其他人撻伐，重點在於「她的行為已經造成他人困擾」。網友表示「屁股大坐兩個位置就算了，這舉動有礙觀瞻」、「這年代還有這種素質根本大開眼界」、「沒明確規定不能這樣坐就代表可以這樣坐？我覺得台灣有些人是把自由跟方便當成隨便」、「法律是最低的道德標準」。

(中時電子報)