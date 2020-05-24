中國大陸新編列的國防預算為1782億美元，比去年的1,670億美元，稍增加約110億美元。按百分比計畫，這個增長率是1990年代初以來最低的，僅為6.6%。中國大陸的國防預算全球第二高，僅次於美國。

防衛新聞(Defense News)報導，這樣的國防預算安排，與經濟萎縮顯然有關，受到COVID-19大流行的負面經濟影響，2020年第一季度，中國大陸的經濟成長率萎縮了6.8％。

國務院總理李克強，在上星期五的全國人民代表大會上說，將深入國防與軍事的改革，提供後勤與裝備的支持能力，並促進新的國防科技創新與發展。《防衛新聞》稱全國人大為「橡皮圖章議會」(rubber stamp parliament)。

李克強在致詞中還談到了台灣問題，重申中國大陸將「堅決反對和制止任何謀求台灣獨立的分裂活動」，並呼籲台灣人民「加入大陸，反對台灣獨立，促進統一」。

中國大陸將台灣視為一個獨立的省份，在1949年後，當時國民黨軍隊在內戰中被共產黨人擊敗，逃往台灣，繼續以中華民國政府經營台灣。

普遍的分析認為，李克強在談到與台灣時，放棄了「和平統一」一詞，有一些不尋常，在過去數十年來，中共高層在提及台灣問題，大多會提到和平統一。儘管中國大陸從未放棄使用武力。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）重申，美國會履行對台灣的承諾，並指出美國受到國會通過的《台灣關係法》的約束，該法保證向台灣提供防衛所需的武器 。因此，美國國務院週四宣布，已批准以1.8億美元的價格，向台灣出售另外18枚Mk 48 Mod 6先進魚雷。

(中時電子報)