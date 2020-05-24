NSO國家交響樂團24日在國家音樂廳舉辦「公視＋一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」音樂會，率先試行開放觀眾入場，這是中央疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」以來，國家級表演場館首次有超過百人觀眾之室內現場演出。文化部長李永得（右二）與前任文化部長鄭麗君（右三）、國家表演藝術中心董事長朱宗慶（右一）等人，皆出席聆聽。（李欣恬攝）

有藝文團體反映藝文紓困1.0已全面核定，但紓困金額尚未下來，對此，文化部長李永得表示，目前1.0狀況已全面核定，主要是行政程序，「我請同仁加緊作業，用最快的時間速度，只要核定後、收到團隊領據後，4天內走完撥款流程。」

李永得解釋，藝文紓困的程序是，在核定後寄出申請書，申請者需要寄回領據，才會撥款，「我要求同仁在收到申請者寄回的領據後，4天內走完業務單位、主計單位程序，並完成撥款。」

由於目前2.0正在進行，但有藝文團體表示，可能還需要3.0，對此，李永得表示，現在還沒有3.0計畫，「但是我們2.0也要求要盡量快，因為2.0應該是4、5、6月受到災情的損害，還有需要紓困的，第二期到6月10日截止受理，但是我也是請同仁加班辛苦一點，只要案子進來，我們就盡快審，然後趕快核定，尤其第二期比較多的一部分是自然人，相對來講單純，且佔的案量也非常大，既然很單純、案量大，我們希望用最快的速度完成。」

李永得表示，「所謂單純是指自然人不必去證明所謂的損失大或小，只要根據申請表有達到標準，我們就可以核定，核定以後就趕快發核定函，甚至很多都要平行作業，盡快處理完成。」

(中時 )