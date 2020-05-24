大陸國家主席習近平24日下午參加十三屆全國人大三次會議湖北代表團審議時強調，防範化解重大疫情和突發公共衛生風險，事關國家安全和發展，事關社會政治大局穩定。要堅持整體謀劃、系統重塑、全面提升，改革疾病預防控制體系，提升疫情監測預警和應急響應能力，健全重大疫情救治體系，完善公共衛生應急法律法規。

習近平強調，當前境外疫情擴散蔓延勢頭仍然沒有得到有效遏制，國內個別地區聚集性疫情仍然存在，湖北有時還出現散發零星確診病例，無症狀感染者每天還有新增。大陸要持續抓好外防輸入、內防反彈工作，決不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。

習近平指出，作為全國疫情最重、管控時間最長的省份，湖北經濟重振面臨較大困難。同時，湖北經濟長期向好的基本面沒有改變，多年積累的綜合優勢沒有改變，在國家和區域發展中的重要地位沒有改變。目前湖北緊要任務，就是全力做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作。

此外，習近平稱，湖北要加快復工復產、圍繞重點產業鏈、龍頭企業、重大投資項目精準施策，著力幫助解決產業鏈協同復工復產中的各種堵點、難點問題，幫助解決企業特別是中小微企業面臨的實際困難，抓緊出台和落實各項刺激消費的措施，千方百計把疫情造成的損失降到最低。而政府將繼續加大對湖北疫後重振支持力度，讓各項政策措施在湖北早落地、早見效、早受益，把政策優勢轉化為發展優勢。

(工商 )