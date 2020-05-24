鋼琴最怕碰到水氣，但義大利鋼琴家保羅．查納雷拉（Paolo Zanarella），日前載著鋼琴在威尼斯運河上演奏，慶祝義大利解除禁足令，同時活絡因疫情而蕭條的城市氣氛，以音樂陪伴觀眾，度過一個美好下午，這段新奇的畫面，吸引26萬人次點閱。

運河一向是威尼斯重要的交通渠道，在沿岸行走的路人，聽見陣陣鋼琴聲傳來，有人停下腳步拍照，有人對鋼琴家揮手，或是跟著音樂聲打節拍，鋼琴家一邊演奏，也對觀眾揮手、微笑。

保羅表示，這段演奏是他送給大家的小禮物，「我之後會暫時離開威尼斯，希望這段演奏不會打擾到大家。」

事實上，這不是保羅第一次在戶外演出，從他的臉書上，可發現許多到森林野外演出的畫面。保羅表示，音樂演奏不只限定在音樂廳，到戶外和更多人分享音樂，同樣是一件重要的事情。

此外，以古典樂網紅團體2Cellos打響名號的克羅埃西亞大提琴家豪瑟，在台灣有許多樂迷，近期則挑戰帶著大提琴到戶外演奏，並拍攝成影片，其中有多段影片，都是在湖邊演奏，還有雙腳幾乎浸泡在水中拉大提琴的畫面，吸引萬名觀眾點閱，並引發網友熱議，「這樣不會很傷琴嗎？」、「那把大提琴應該不是太貴」。

(中時 )