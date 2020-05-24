苦苓真是個不斷自己把臉打腫的奇才！(影/謝寒冰YT)

針對作家苦苓先前言論，竟然直呼「支持罷韓投票數剛好在罷韓門檻邊緣，所以他遺憾表示，罷韓很有可能過不了。」對此，名嘴謝寒冰一看冷笑了，他說這又是綠營在反向操作，實際上在催票。謝寒冰更是吐槽苦苓說法，故意問說「苦苓大哥！你到底在說什麼啊？你搞得我好亂啊！」。

謝寒冰唸出新聞說，看到苦苓在政論節目《鄭知道了》上表示，做為高雄人，很多親友都打電話問他罷韓會不會過，他都很遺憾跟親友們說，罷韓「很可能不會過」。雖然罷韓的網路聲量很高，但大家可發現韓粉都不吭氣了，所以聲量沒有用。

對於苦苓的這一段言論，謝寒冰看了覺得很好笑，他說，「苦苓一下說，韓國瑜叫韓粉不要投票，所以6/6上街去投票就會被貼上罷韓標籤，讓人心生恐懼；一下又說6/6投票的人中至少有37％是挺韓的韓粉，罷韓不一定會過關～」。

謝寒冰幫苦苓的話翻譯成白化，他說：「所以苦苓意思是韓粉根本都不聽韓國瑜的話，真正會聽的反倒不是韓粉？」謝寒冰酸說「苦苓大哥！你到底在說什麼啊？你搞得我好亂啊！」

謝寒冰這樣看苦苓在臉書上發的666快訊，謝寒冰說網路上的反應說苦苓才是一個討厭鬼，「嘴上說一套、做的卻是一套」。他說這是「一慣手法，把人貼標籤後再狂打」。

(中時電子報)