大陸外交部長王毅24日在國際記者會發表有關「三個堅決反對」，宣稱「兩岸統一在一個中國原則下是歷史必然的趨勢」，外交部今天重申，臺灣已經是一個舉世公認的民主國家，臺灣的前途只有台灣人民有權決定，在國際上也只有臺灣民選政府有權代表臺灣人民，中國政府無權說三道四。

外交部副發言人崔靜麟表示，中國政府不問台灣人民的意願而欲強加「統一」於民主台灣，只凸顯其蔑視民意，敵視民主，與民主國家共享價值毫不相容。

他說，蔡總統5月20日宣誓就職演說強調，我方將堅守「和平、對等、自由、民主」的原則處理兩岸交流，促進海峽和平穩定。我們拒絕北京當局矮化臺灣、破壞現狀的「一國兩制」主張。兩岸的穩定發展，雙方都有責任，而中國政府在國際上阻止其他國家與臺灣往來，打壓臺灣人民貢獻國際事務的做法，與兩岸的和平穩定發展背道而馳。

崔靜麟指出，此次新冠肺炎(COVID-19)國際疫情大流行期間，臺灣行有餘力時向疫情嚴重的國家伸出友誼之手，無償且不附政治條件提供防疫物資，台灣的愛心受到國際社會的歡迎與讚揚。但中國政府卻到處阻撓其他國家接受台灣的捐贈、惡意毀謗臺灣的善舉，甚至以「堅決反對」施壓其他國家不得與臺灣往來。中國大陸政府不斷傷害臺灣人民的行徑，阻止不了臺灣政府與人民走向國際、貢獻世界的決心。

(中時 )